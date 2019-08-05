РИАМО - 5 авг. В Наро-Фоминском городском округе продолжается реализация региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД), в текущем году работы пройдут в 36 домах, планируется привести в порядок кровли, инженерные системы, фасады, фундаменты и лифтовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Наро-Фоминском городском округе будет выделено более 257 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Так, более 89 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель, более 41 миллиона рублей выделят на ремонт внутридомовых инженерных систем, 34 миллиона рублей направят на ремонт фасадов, а еще 29 миллионов — на утепление. Кроме того, 3 миллиона рублей потратят на ремонт фундамента 13 МКД. Еще в пяти многоквартирных домах заменят лифты, на что будет выделено 39 миллионов рублей.

Всего в 2019 году в Подмосковье планировалось провести капитальный ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий затронет более 300 тысяч человек. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.

Более подробно узнать об адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год жители Подмосковья можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья.