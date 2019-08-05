РИАМО - 5 авг. Личность еще одного участника массовых беспорядков на несогласованной акции 27 июля в Москве удалось установить следователям, он скрылся от предварительного следствия и был объявлен в розыск, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ «Массовые беспорядки», - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Кроме того, московский суд избрал меру пресечения для еще одного ранее задержанного фигуранта дела о массовых беспорядках — Сергей Абаничев был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Владислава Барабанова и Даниила Конона по этому же делу.

Несанкционированный митинг прошел 27 июля на Тверской в Москве. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По итогам акции было заведено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Следствием уже были задержаны девять человек. На данный момент все они арестованы по решению суда.

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