РИАМО – 5 авг. В понедельник началось голосование на портале «Добродел» по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в Подмосковье в 2020 году, в первые же часы на портале проголосовало более 1,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По результатам проведенной инвентаризации состояния элементов благоустройства на голосование вынесено свыше 6,5 тысяч дворов.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области о комплексном благоустройстве ежегодно благоустраивается не менее 10% дворов», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Комплексное благоустройство дворовой территории – это приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых), отвечающие требованиям закона о благоустройстве детских площадок, парковок, озеленение и наружное освещение территорий и другие виды работ.

Отдать свой голос за ту или иную дворовую территорию в Подмосковье можно, пройдя по ссылке.