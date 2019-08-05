РИАМО - 5 авг. Физкультурно-оздоровительный комплекс введут в эксплуатацию в микрорайоне Сходня городского округа Химки в 2020 году, в конце августа текущего года планируют выбрать подрядчика на строительство, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Комплекс находится на территории лыжного стадиона имени Анфисы Резцовой («Снежинка»), который расположен по адресу: улица Мичурина, дом №24. Новый объект возведут по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 год.

«Строительство объекта началось в 2017 году, но позже план работ был скорректирован. На данный момент объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Ожидается, что в конце августа будет назван подрядчик, который с сентября возобновит строительные работы. Уже сейчас с территории вывезен весь мусор», — отметил руководитель МКУ «Управление строительства» по городскому округу Химки Тимур Магомедов.

ФОК будет иметь пропускную способность более 150 человек одновременно, в нем можно будет заниматься плаванием, фехтованием и хоккеем. Комплекс предназначен для занятий спортом жителей Химок разных возрастов, а также для подготовки профессиональных спортсменов.

«Вопрос с открытием физкультурно-оздоровительного комплекс очень актуален. Хочется заниматься спортом круглогодично, в любую погоду. Плюс у наших детей появится возможность приобщиться к спорту, возможно, даже стать профессионалами», — рассказал житель Химок Владислав Павлов.

Всего на территории городского округа расположено 28 спортивных объектов, 14 из них появились в последние пять лет. В ближайшее время планируется открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Подрезково.