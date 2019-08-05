РИАМО - 5 авг. В рамках работы Восточного экономического форума-2019 пройдет презентация наиболее успешных проектов Подмосковья с участием индийского капитала, а также ряд деловых мероприятий делегации региона с потенциальными инвесторами из южноазиатской республики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Договоренность о совместном участии в форуме во Владивостоке достигнута в ходе бизнес-миссии заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова в Нью-Дели и Мумбаи. Она проводилась с 1 по 3 августа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«О реализации своего проекта на форуме планирует рассказать ООО «Флекс Филмс Рус», которая в феврале 2019 года начала строительство завода по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Объем инвестиций превысил 5 миллиардов рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Компания, входящая в индийский холдинг Uflex Group, – наиболее быстро растущая в мире по производству гибкой вакуумной упаковки, работает более чем в 140 странах. Производственные площадки находятся в Индии, ОАЭ, Мексике, Польше, Египте и США. Среди ключевых клиентов компании: P&G, PepsiCo, L’Oreal, Kimberly Clark, Ferrero Rocher, Perfetti, GlaksoSmithKline, Nestle, Agrotech Foods, Coca-Cola, Wrigley, Johnson & Johnson и другие.

«Сейчас ведется активная работа по возведению основного здания производственного комплекса. По словам председателя правления и управляющего директора Uflex Group Ашока Чатуверди, в конце сентября в Ступино придут первые конвейерные линии. Планируемый ввод в эксплуатацию предприятия – июль 2020 год», – сказал Хромов.

Также на Восточном экономическом форуме запланировано несколько встреч представителей правительства области с деловыми кругами Индии. Об этом шла речь в ходе беседы Логинова с руководством Конфедерации индийской промышленности и Федерации торгово-промышленных палат республики.

«Это две крупнейшие организации Индийской Республики по работе с бизнесом, и их поддержка поможет привлечь новых инвесторов в Подмосковье. Помимо сотрудничества в строительной сфере, пищевой переработке и производстве упаковки, индийский бизнес предложил сотрудничество в производстве кинофильмов и рекламной сфере», – отметил Хромов.

Восточный экономический форум – международное мероприятие, ежегодно проводящееся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток РФ и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

В этом году форум пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В форуме примут участие 40 стран. Мероприятия традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.