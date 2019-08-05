РИАМО - 5 авг. Полицейские задержали в Королеве местного жителя, которого подозревают в краже велосипеда стоимостью 12 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от местного жителя о краже велосипеда с лестничной площадки одного из домов на улице Гагарина. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.