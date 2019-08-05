РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 авг. Платформу №1 на железнодорожной станции «Нахабино» закрыли на реконструкцию, в связи с этим изменился маршрут следования некоторых электричек, сообщается на официальном сайте АО «Центральная ППК».

«На участке Нахабино – Москва изменился маршрут некоторых электричек. Это связано с закрытием платформы №1 на станции «Нахабино» на реконструкцию. С 5 августа для посадки пассажиров в электропоезда по направлению в область открыта временная деревянная платформа. Электропоезда на Москву останавливаются у платформы №2», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нескольким пригородным поездам на участке Нахабино – Москва Рижского направления Московской железной дороги продлен маршрут до станции «Дедовск», а вместо станции «Нахабино» остановка для посадки и высадки пассажиров назначена на платформе «Аникеевка».

Также четырем пригородным поездам сокращен маршрут следования на участках Нахабино – Подмосковная и Тушино – Нахабино.

«ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», – заключается в сообщении.