РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 авг. День молодежи пройдет в подмосковном Королеве 10 августа, в рамках мероприятия проведут брейкданс баттл и файер-шоу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Праздник пройдет на стадионе «Вымпел» в 16:00.

«Самый жаркий день лета – Международный день молодежи – 10 августа в Королеве. Гостей ждут cover-fest, на котором музыку исполнят молодые музыканты, брейкданс баттл, файер-шоу, розыгрыш призов и многое другое. В 20:00 выступит рэпер Зомб», – говорится в сообщении.

На празднике будет работать арт-пространство, гости узнают новейшие тенденции моды и смогут посоветоваться с лучшими стилистами страны, проверить свою силу и выносливость, послушать зажигательный DJ-сет, научаться рисовать за один час, увидят показательные выступления самых сильных людей Королева.