РИАМО – 5 авг. В Воскресенске полицейские задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж у пожилых женщин, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от 66-летней местной жительницы о краже женской сумки, в которой находились денежные средства и документы, из квартиры в одном из домов на улице Московская.

«Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 44-летний местный житель. Полицейскими установлена причастность мужчины к трем аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Воскресенска», – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 84 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.