РИАМО – 5 авг. На трассе между Киевским и Калужским шоссе на территории новой Москвы начали строить мост через реку Ликову, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства новых территорий столицы.

«Новую поперечную дорогу между Киевским и Калужским шоссе М3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна планируется ввести в 2021 году. Сейчас она готова на 30%. Уже частично уложен асфальт, ведется монтаж инженерных коммуникаций. Строители приступили к самому сложному элементу – возведению балочного моста через реку Ликову», – отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, на трассе будет четыре полосы для движения – по две в каждую сторону. С обеих сторон обустроят пешеходные тротуары и полосы безопасности.

Дорога М3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна длиной 12 километров протянется от трассы М3, к которой примкнет в районе аэропорта «Внуково», до Калужского шоссе.

С обеих сторон оборудуют выезды на магистрали: на Киевское шоссе в сторону МКАД и на Калужское в сторону Троицка. По дороге запустят общественный транспорт.

«Интенсивность движения по новой трассе составит 1,5 тысячи автомобилей в час. Разрешенная скорость движения – 60 километров в час», – уточняется в сообщении.

Жидкин дополнил, что погородской Адресной инвестиционной программе (АИП) в новой Москве планируется построить и ввести около 300 километров автодорог до конца 2023 года.