РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Первая из четырех детских площадок по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска откроется в августе, в настоящее время делают ее основание из асфальтобетонной смеси, сообщается на сайте администрации городского округа.

Первого августа в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» началась установка детской игровой площадки у дома №4 на Театральной улице в микрорайоне Климовск. Место для яркого детского городка выбрали не случайно, рядом находится Климовская детская музыкальная школа, а также множество многоквартирных жилых домов.

«Всего в Подольске в 2019 году установят четыре детских игровых площадки по губернаторской программе. В Климовске на улице Театральной устанавливается игровой комплекс «Замок», его откроют в десятых числах августа. Также в Климовске установят игровой комплекс «Лес» на улице Симферопольская, дом №21, такой же комплекс появится в поселке Быково на улице Московская, дом №2. Комплекс «Замок» установят в микрорайоне Львовский на улице Горького, дом №5, у ДК «Металлург». Основания под площадки готовы везде», – говорится в сообщении.

Все площадки имеют площадь 450 квадратных метров. На них также установят спортивные элементы, отдельно обустроят детский городок, на песчаном покрытии установят небольшую песочницу для малышей. На площадке будет несколько качелей, горка с переходами, карусель и другие элементы. По периметру установят скамейки, а также урны и ограждение. За счет муниципального бюджета сделают освещение и видеонаблюдение.

На информационном стенде разместят необходимую информацию с правилами поведения. На площадках нельзя будет выгуливать домашних животных и распивать спиртные напитки.

В настоящее время рабочая площадка на Театральной улице огорожена. Основание под площадку из асфальтобетонной смеси и подходы к ней благоустраивает подрядная организация, контракт с которой заключал муниципалитет. После монтажа всех элементов игрового комплекса основание зальют разноцветной резиновой крошкой толщиной до двух сантиметров для безопасности детей во время игр.

Конкурсные процедуры на поставку и монтаж оборудования детских игровых площадок по губернаторской программе за счет субсидии области для Подольска выиграло подольское предприятие ООО «Завод игрового оборудования «Вивана».