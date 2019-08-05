РИАМО - 5 авг. На корпуса №№1, 2, 3 и 10 ЖК «Спортивный квартал» получены заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Следующим шагом станет подача заявки на получение разрешения на ввод этих корпусов. Это значит, что порядка 740 дольщиков с семьями в скором времени получат свои квартиры», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что общая площадь четырех домов составляет почти 41,5 тысячи квадратных метров.

На прошлой неделе Capital Group, технический заказчик, который достраивает проблемный объект, также получил разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей ЖК «Спортивный квартал».

Вместе с тем, 31 июля в эксплуатацию были введены первые три корпуса жилого комплекса (№№7, 8, 9), где дольщики заключили около 400 договоров участия в долевом строительстве. Всего по объекту зарегистрировано более 1,8 тысячи договоров.

Прежний застройщик начал строить объект еще в 2012 году, однако так и не закончил его. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт таун».