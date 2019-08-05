РИАМО - 5 авг. По данным подмосковного Следственного комитета, гибель 16-летнего парня из Наро-Фоминска, причину которой которого СМИ видели в драке с военным, наступила из-за отравления неизвестным веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В понедельник ряд СМИ осветил историю о гибели парня. По их версии, он умер в результате побоев, полученных в драке с военнослужащим в одном из кафе города. Издания опубликовали эти сведения преждевременно, они оказались недостоверными.

«По данным следствия, 4 августа в квартире, расположенной в Наро-Фоминском городском округе, местная жительница обнаружила тело своего сына 2003 года рождения без видимых телесных повреждений», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На место происшествия выезжали следователи и эксперт. По данному факту следственный отдел по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области начал доследственную проверку.

Предварительные выводы эксперта говорят, что подросток умер из-за отравления неизвестным веществом, вероятнее всего алкоголем. Качество употребленного вещества установят в ходе химического исследования, и тогда же дадут правовую оценку. Наступление смерти подростка в результате побоев не подтвердилось.

Главное следственное управление СК России по Московской области призвало журналистов и общественность обратить внимание, что достоверная информация по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, может исходить только из официальных источников Следственного комитета.