РИАМО - 5 авг. Москвичи смогут арендовать у города на десять лет более 850 машино-мест, которые находятся в семи многоквартирных домах в Центральном, Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Эти места, принадлежащие на правах собственности городу, департамент выставил на портале mos.ru.

«Машино-места находятся в семи многоквартирных домах, расположенных в Центральном (56 машиномест), Северном (272 машиноместа), Северо-Восточном (380 машиномест) и Юго-Западном административных округах (149 машиномест). Арендовать их могут напрямую у города без проведения торгов собственники квартир в этих домах, а также москвичи, проживающие в жилых помещениях по договору найма», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Метраж машино-мест составляет от 9,6 до 29,9 квадратных метров, арендная плата колеблется от 3,2 до 8,7 тысячи рублей за квадратный метр в год (с учетом НДС) - в зависимости от удаленности парковок от МКАД.

Всего москвичам для прямой аренды у города без проведения торгов в настоящее время предлагается 4,2 тысячи машино-мест общей площадью более 60 тысяч квадратных метров, расположенных во всех административных округах Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ставка арендной платы за машино-места, оборудованные подъемным механизмом (зависимые машино-места) типа Klaus, устанавливается на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, ориентировочно составляет 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.