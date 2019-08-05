РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Обучающие курсы для предпринимателей откроются на базе центра оказания услуг «Мой бизнес» в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«В центре оказания услуг «Мой бизнес» в Люберцах появится новое направление – обучающие курсы для предпринимателей. Планируется, что они будут очными и проходить в виде вебинаров. В настоящий момент идет подбор образовательных программ», – говорится в сообщении.



В материале отмечается, что в центре оказывают около 190 видов консультационных услуг, среди которых – помощь в получении разрешений от контрольно-надзорных органов, технических условий. В центре можно подать документы на создание юридического лица или оформление ИП, при этом не взимается госпошлина. Также там можно получить сведения и документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРН, снять обременение с недвижимого имущества.

«Кроме того, предприниматели могут обратиться в «Мой бизнес» для решения возникших проблем при взаимодействии с контрольно-надзорными органами», – подчеркивается в сообщении.



Центр «Мой бизнес» находится по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №2. Задать вопросы можно по телефону: 8(499)645-64-13 или по электронной почте: info@airmo.ru.