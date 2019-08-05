РИАМО - 5 авг. В рамках программы софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой Подъезд» в 2019 году в городском округе Красногорск планировалось отремонтировать 160 подъездов, а сейчас этот план выполнен уже на 41%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Региональное министерство ЖКХ реализует программу «Мой Подъезд» на территории Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ее главная цель — как можно быстрее привести подъезды в надлежащее состояние и повысить таким образом жизни жителей области.

«В текущем году в Красногорске управляющие компании отремонтировали 65 подъездов, что составляет 41% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 160 подъездов», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

В 2019 году на реализацию программы «Мой Подъезд» в этом году выделено 4,2 миллиарда рублей. И почти половину от этой суммы составляет субсидии областного бюджета. Остальное — средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний. На эти деньги планируется привести в порядок 14,5 тысяч подъездов по всему Подмосковью.

Не так давно действие программы было решено продлить до 2020 года. Участие в ней добровольное, решение о нем принимается собственниками многоквартирного дома. Они же могут повлиять на детали ремонта и предельную стоимость планируемых работ.