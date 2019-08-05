РИАМО - 5 авг. Сотрудники 2 полка ДПС (южный) помогли женщине, у которой начались схватки, оперативно добраться до роддома в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на 107-м километре автодороги М-2 «Крым». К патрульным подбежал взволнованный мужчина и пояснил, что они с беременной женой ехали из Тульской области в Москву, и в дороге у супруги начались схватки.

«Мужчина попросил сотрудников полиции помочь сопроводить его машину с женщиной в медучреждение, так как он не местный и не знает, где он расположен. Автоинспекторы незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть и успешно сопроводили роженицу в серпуховский родильный дом, где через пару часов на свет появился малыш», – говорится в сообщении.

Счастливые супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции, оказавших помощь их семье в экстренной ситуации.

В Москве инспекторы ДПС помогли беременной оперативно добраться до роддома>>