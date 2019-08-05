РИАМО – 5 авг. В городском округе Жуковский 9 августа проведут форум «Сильное. Здоровое. Чистое», мероприятия стартуют в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятого августа общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии. Обсуждение насущных тем будет основано на результатах общественного мониторинга», – говорится в сообщении.

Перечень объектов, на которые будет обращено внимание общественников, а также информация по итогам посещения, будут озвучены в ходе работы форума.

Вопросы, касающиеся направлений форума и других актуальных тем муниципалитета, принимаются на сайте Общественной палаты Московской области.

Мероприятие состоится по адресу: улица Фрунзе, дом 28 (Дворец культуры). Начало в 12:00.