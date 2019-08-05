РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 авг. Работу по содержанию дорожной сети в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют наладить к сентябрю, ранее около 320 тысяч квадратных метров дорог передали в муниципалитет из ведения теруправления, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Замглавы администрации Красногорска по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич проверил качество содержания дорог в территориальном управлении Нахабино.

«Общий уровень содержания дорог Нахабино повысился, однако к идеалу еще нужно стремиться. Эту работу окончательно планируется наладить к сентябрю», – сказал Волосевич.

В мае полномочия по содержанию дорог были переданы от теруправления администрации округа, всего принято порядка 320 тысяч квадратных метров дорог.

«Сейчас Нахабино обслуживают три подрядных организации, по итогам выезда каждой из них выписаны предписания для устранения выявленных недочетов по содержанию объектов дорожного хозяйства и ямочному ремонту», – добавляется в сообщении.

Также отмечается, что в программу «Ремонт территорий социально значимых объектов в Московской области в 2019 году» включена дорога от дома №9А по Институтской улице до Нахабинской городской больницы.