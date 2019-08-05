РИАМО - 5 авг. Нетрезвый водитель автомобиля в форме десантника не справился с управлением и снес ограду одного из городских кладбищ, а также сровнял с землей несколько могил, сообщила в Instagram-аккаунте жительница Ступина Елизавета Юшина.

«Третьего числа рано утром вдвшник, в стельку пьяный, снес ограду кладбища и пять могил сровнял с землей, лично нашу семью это затронуло напрямую, так как могилы моей бабушки и прабабушки были практически в неузнаваемом состоянии», – написала Юшина.

Она уточнила, что виновник не стал скрываться с места происшествия. Сначала мужчина признал вину, однако после отказался от своих слов.

«Приехав сразу же на место преступления, водитель сознался моему дедушке и тете о том, что это сделал он, но позже почему-то отказался от своих слов», – сказала девушка, добавив, что виновник придумал версию того, что он был рядом, а кто был за рулем машины он «не помнит».

По ее словам, в данный момент семья ищет свидетелей произошедшего. Родственники не намерены оставлять содеянное без наказания.

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