РИАМО - 5 авг. Дело водителя Mercedes, по вине которого произошло столкновение с пассажирским автобусом и наступила смерть одного из пассажиров, направили в суд, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В результате столкновения поздно вечером 25 февраля текущего года автобус «ЛиАЗ» выехал на газон и врезался в мачту городского освещения. Троих пассажиров автобуса госпитализировали с телесными повреждениями, впоследствии один из них скончался.

«В отношении 23-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела об этом дорожно-транспортном происшествии завершилось и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.