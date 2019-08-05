РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Медицинский осмотр в рамках Единого дня диспансеризации в подмосковном Подольске прошли более 260 жителей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске в ходе Единого дня диспансеризации 3 августа врачи осмотрели 264 человека, из них 198 женщин и 66 мужчин. У 46% осмотренных выявили подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 19% – заболевания пищеварительной системы, у 9% – заболевания нервной системы, у 2% – подозрения на сахарный диабет», – говорится в сообщении.

Участников Единого дня диспансеризации с подозрениями на патологию направили на второй этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения.

Всего с начала 2019 года в Подольске провели семь Единых дней диспансеризации, в ходе которых осмотрели 2111 человек, из них 1468 женщин и 643 мужчины.