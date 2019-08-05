РИАМО - 5 авг. Ассоциация юристов России призвала всех участников избирательного процесса соблюдать требования законодательства и напомнила, что давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы, сообщается на сайте ассоциации.

«Право «оживает» в момент его реализации, поэтому соблюдение установленных процедур является ключевым условием проведения легитимных выборов. Избирательное право гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Юридическое сообщество поддерживают необходимость переосмысления некоторых норм и положений, однако изменение процедур возможно только путем внесения соответствующих поправок в законодательство.

«Способы внесения таких изменений известны и понятны каждому юристу – для этого есть субъекты законодательной инициативы и общественные институты», - отмечается в материале.

При этом в ассоциации подчеркнули, что текущий избирательный цикл проходит и должен проходить в рамках действующего законодательства, регламентирующего все этапы избирательных кампаний любого уровня – с момента объявления о выборах, выдвижения и регистрации кандидатов до подведения итогов голосования. Правовая позиция представителей органов государственной власти, кандидатов, юристов и избирателей должна опираться на актуальные сегодня нормы права.

«Ассоциация юристов России настаивает на том, что любые провокации и манипуляции не должны создавать прецеденты, в основе которых лежит нарушение закона и несоблюдение его требований. Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы», – добавляется на сайте.

Действующее законодательство гарантирует возможность обжалования решений и действий, нарушающих избирательные права, в судебном порядке. В этом случае вместо эмоциональных суждений и оценок в основе аргументации сторон будут главенствовать нормы права.

Ассоциация юристов России, как крупнейшее в стране профессиональное сообщество, включающее экспертов в области избирательного права, выразила готовность осуществлять сбор, выработку и последующий анализ предложений по совершенствованию существующего избирательного законодательства.

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