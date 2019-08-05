РИАМО - 5 авг. Неизвестные с палкой и газовым баллончиком напали на молодого человека в Королеве, у пострадавшего отняли деньги и наушники, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«4 августа в 02:55 в дежурную часть отдела обратился молодой человек с заявлением о том, что 3 августа около 23:30 у дома по месту проживания, неизвестные (точное количество нападавших устанавливается), угрожая палкой, применили газовый баллончик, открыто похитили у него наушники и денежные средства в размере 10 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.