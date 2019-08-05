РИАМО - 5 авг. В столице синоптики зафиксировали порывы ветра до 14 метров в секунду и слабый дождь, максимальная температура воздуха составила 17,4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 12,8-13,6 градуса, Северном - 13,4-14 градусов, Северо-Восточном - 12,4-14,4 градуса, Восточном - 12,1-12,8 градуса, Юго-Восточном 13-13,9 градуса», - говорится в сообщении.

Также в Южном округе температура составила 12,2-12,8 градуса, Юго-Западном - 11,6-12,6 градуса, Западном - 11,8-13,4 градуса, Северо-Западном - 12,7-13,6 градуса.

В Зеленограде местами слабый дождь, температура воздуха 12,1-13,5 градусов, на территории новой Москвы также местами дождь, температура воздуха составила 12,3-14,7 градуса, местами порывы ветра до 13 метров в секунду.

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