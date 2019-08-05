РИАМО - 5 авг. Спасатели горокруга Шатура помогли выбраться из леса мужчине, который ушел на прогулку восемь дней назад и заблудился, так как плохо ориентируется в пространстве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Потерявшегося вывели 4 августа при участии спасателей поисково-спасательного отряда №32 и работников 292-й пожарной части Шатурского территориального управления «Мособлпожспаса». О пропаже сообщил брат попавшего в беду, житель поселка Осаново-Щубовое, позвонив на пульт единой дежурно-диспетчерской службы система-112.

«Он пояснил, что мужчина 1965 года рождения пошел в лес прогуляться и заблудился. Поиски осложнялись тем, что заблудившийся страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве. Мы не знали точно в каком направлении мужчина ушел в лес», — рассказал заместителя начальника Шатурского территориального управления «Мособлпожспаса».

К поискам мужчины присоединились сотрудники полиции, лесничества и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

Заблудившегося случайно увидел другой местный житель, который пошел собирать грибы. Он оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся.

Мужчина был сильно истощен физически, его организм был обезвожен. Оказав первую помощь, спасатели Шатурского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» на носилках вынесли его из леса и передали работникам медицинской службы.