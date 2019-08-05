РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Коворкинг-центр с шахматной гостиной, медиазоной и собственный кванториум откроются на базе Толбинской школы в подмосковном Подольске 20 сентября, в настоящее время здесь начался ремонт помещений под центр образования, сообщила «РИАМО в Подольске» директор школы Анна Данилова.

Толбинская школа участвует в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование», на ее базе начали создавать центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«В настоящее время начался ремонт в двух помещениях, где разместят зоны для организации урочной, неурочной деятельности, а также дополнительного образования. В них будут проходить такие предметы, как технология, ОБЖ, информатика. Для развития гуманитарных компетенций создадут коворкинг-центр с шахматной гостиной, медиацентром и другим современным оборудованием. В кванториуме можно будет поработать с 3D-принтером, 3D-ручкой, квадрокоптером, VR-шлемом, специальными программами для программирования и изучения робототехники», – сказала Данилова.

Она добавила, что учителя школы будут давать знания по основам проектного подхода в обучении, ознакомят ребят с передовыми методиками детских технопарков в дополнительном образовании. По словам Даниловой, в школе учится около 370 ребят, и все они смогут пользоваться центрами. Планируется, что этот центр будет функционировать для развития дополнительного образования не только в Толбинской школе, но и для сетевого взаимодействия всех учреждений образования округа.

«В Толбинской школе на ремонт двух помещений из областного и муниципального бюджетов выделено более 1 миллиона рублей. Их оформят в едином стиле – стены бежевого цвета, серый пол, белый потолок. Яркими пятнами станут мебель и стенды с плакатами. На средства из федерального, областного и городского бюджета закупают оборудование. Процедуры уже проведены, контракт заключен, общая сумма поставок 1 миллион 600 тысяч рублей. Единая дата открытия всех центров «Точка роста» – 20 сентября», – сказала заместитель председателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

Она добавила, что в следующем году в эту программу планируется включить Дубровицкую среднюю общеобразовательную школу имени Александра Монетова.