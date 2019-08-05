РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 5 авг. В подмосковном Дзержинском прошла тренировка в рамках проекта «Активное долголетие», на ней пожилые люди научились танцевать зумбу, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Тренировка прошла 4 августа на стадионе «Орбита».

«В рамках реализации областного проекта «Активное долголетие» в городском округе Дзержинский прошло занятие для людей старшего возраста. Это была тренировка по латиноамериканскому танцу – зумба, которую провела Инна Архипова», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что каждое воскресенье в 14:00 на стадионе «Орбита» для всех активных жителей города будут проходить различные тренировки: занятия по йоге, скандинавской ходьбе и многое другое.

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