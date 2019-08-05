РИАМО – 5 авг. Известного певца Вилли Токарева похоронят в столице 7 августа, о времени начала гражданской панихиды известят позднее, сообщает ТАСС.

Артист умер 4 августа в возрасте 84 лет.

«Ориентировочно похороны будут в среду (7 августа – ред.). Где будет гражданская панихида, пока неизвестно», – сказал народный артист России Николай Тамразов, ссылаясь на родственников Токарева.

Вилли Токарев родился в 1934 году в Адыгее. В 70-е годы он по израильской визе перебрался в США на постоянное место жительства. За океаном Токарев подрабатывал таксистом, курьером, а также исполнял песни в ресторанах.

В перестройку Токарев уже собирал залы в СССР и в 90-х стал настоящим символом русского шансона. Три раза он становился победителем премии «Шансон года».