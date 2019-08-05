РИАМО – 5 авг. Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает РИА Новости.

«Плахотнюка и его доверенное лицо, профессионального спортсмена Константина Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, молдавский политик причастен к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ», – отмечается в сообщении.

C 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката, изъято более тонны гашиша.

По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки.

Кроме того, Плахотнюк и предприниматель Вячеслав Платон подозреваются в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 миллиардов рублей. В 2013-2014 годах со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке эти средства были перечислены на счета нерезидентов.

Плахотнюк – бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. По некоторым данным, он находится на территории Великобритании.