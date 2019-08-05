РИАМО – 5 авг. С 6 августа Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 0,7 процентного пункта на ипотеки на новостройки и на вторичное жилье, сообщает РИА Новости.

«Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%», — говорится в сообщении.

По минимальной ставке в 7,6% квартиру получат возможность приобрести зарплатные клиенты банка по программе субсидирования с застройщиками.

Самая низкая ставка для тех, кто собирается обзавестись готовым жильем, составит 9,1%. В этот процент включена скидка для зарплатных клиентов и участие в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Обратить внимание на снижение пункта до 0,5 процентного пункта стоит тем, кто нацелен на покупку готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Коэффициенты ставок снижались последний раз 25 мая — на 0,3-0,6 процентного пункта. В июне руководитель банка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке будут снижаться вы зависимости от рыночной ситуации, в том числе в рамках программы льготной ипотеки для семей с детьми.