РИАМО – 5 авг. Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам, теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Снижение составит 0,5 процентных пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков», - говорится в сообщении.

Также на 0,2 процентных пункта увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 процентных пункта (ранее — 0,3 процентных пункта). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3%» на «ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

«Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик», каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен», - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.