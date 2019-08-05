РИАМО - 5 авг. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило социальным партнером ежегодной молодежной городской игры «Парк приключений», от предприятия победителям вручили подарки, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Организаторами игры являются молодежный центр «Олимпиец» и администрация Воскресенска. Спортивный праздник собрал 16 команд, представителей молодежных организаций, сотрудников предприятий и учреждений культуры.

«От химкомбината в соревнованиях участвовала команда «Молодежь «ВМУ», представляющая производственные подразделения и заводоуправление. Командам необходимо было выполнить десять заданий, на что отводилось 150 минут. Каждый этап включал в себя различные испытания, где от участников требовалось продемонстрировать свою смекалку, выносливость, силу воли и умение работать в команде», - говорится в сообщении.

Химики стали сильнейшими в трех этапах квеста: по преодолению препятствий на батуте, в беге на гигантском колесе и в бросках мяча в баскетбольную корзину. Однако им не хватило балла, чтобы взобраться на пьедестал почета: бронза оказалась в руках команды ансамбля народного танца «Сувенир», второе место у волонтеров «Олимпийца». Победителями спортивной игры стала команда «Пересвет» средней школы №14.

Впрочем, проигравших на этом замечательном спортивном празднике не было. Хорошее настроение и спортивный задор обеспечивал талисман химкомбината и неизменный участник спортивных мероприятий города Степан Колбочкин. Он и вручал сертификаты о прохождении «Парка приключений» и подарки от АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«Сотрудники химкомбината принимают участие в молодежной игре «Парк приключений» с момента ее основания. Как и прежде, это яркое спортивное событие объединяет инициативных приверженцев здорового образа жизни и активного командного отдыха. Отрадно, что таких молодых людей в Воскресенске с каждым годом все больше», - отметил куратор команды химиков Николай Куприков.

Он добавил, что команда предприятия тоже обновляется, и сегодняшние участники продолжают спортивные традиции своих коллег и наставников, а химкомбинат всегда готов поддержать инициативы молодых.