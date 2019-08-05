РИАМО - 5 авг. В текущем году порядка 1,2 тысячи детей-сирот Подмосковья устроили в приемные семьи, всего в регионе более 4,1 тысячи приемных семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи почти 1,2 тысячи детей-сирот», – сказала Забралова.

По ее словам, всего в Подмосковье насчитывается свыше 4,1 тысячи приемных семей, 210 из которых созданы в этом году.

«Мы продолжаем активную работу по устройству детей-сирот в семьи. Важная часть этого процесса - подготовка будущих родителей к усыновлению. В Подмосковье родители могут совершенно бесплатно обратиться за советом к квалифицированным экспертам – юристам, психологам, медикам. Все эти специалисты работают в наших школах приемных родителей, их в регионе насчитывается 74», - отметила Забралова.

Она добавила, что школы функционируют в регионе уже несколько лет и пользуются популярностью у населения, с начала этого года их посетило уже 1263 человека.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом свыше 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.