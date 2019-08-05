РИАМО - 5 авг. В Москве и Подмосковье с 9 до 21 часа 6 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В регионе его объявили с 09:00 до 21:00 6 августа, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях. В остальных областях ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

Во вторник на территории Москвы и Подмосковья будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Температура днем составит от 15 до 17 градусов.