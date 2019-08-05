РИАМО – 5 авг. Сотрудники полиции в Одинцовском городском округе задержали подозреваемых в краже из магазина, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть Немчиновского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от жителя города Москвы о краже товара в одном из торговых центров на Можайском шоссе в рабочем поселке Новоиваноское.

«Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое местных жителей 28 и 32 лет», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.