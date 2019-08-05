РИАМО – 5 авг. Более 2 тысяч жилых строений на садовых и дачных участках в Балашихе поставили на земельный учет с начала текущего года, результаты информационной кампании по разъяснению процедуры регистрации и постановки недвижимости на учет обсудили с министром имущественных отношений Подмосковья Владиславом Коганом в ходе проверки работы земельно-имущественного блока округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Коган обсудил итоги работы администрации по распоряжению имуществом и землей с замглавы Балашихи Анной Божухиной во время рабочего визита в городской округ. Во встрече также приняли участие профильные замминистра Геннадий Герасимов и Юрий Лавряков, зампред комитета по управлению имуществом Татьяна Вишнякова, начальник отдела муниципального земельного контроля Денис Кондратьев, представители управлений контроля за использованием имущества и по взаимодействию с органами местного самоуправления в области земельных отношений министерства, а также представители МОБТИ.

«Владислав Коган рассказал, что муниципальными земельными инспекторами Балашихи с апреля 2019 года было осмотрено порядка 200 участков, также проведены 22 выезда земельного контроля на участки по обращениям жителей Подмосковья. Проведение контрольных мероприятий способствовало вовлечению в хозяйственный оборот 117 гектаров сельхозземель. Это 100% годового планового показателя», – говорится в сообщении.

Министр отметил и слабые места в работе администрации – обеспечение многодетных семей бесплатными земельными участками.

«С момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей землей в городском округе на учет встали более 2000 семей, из которых только 484 получили участки. Благодаря усилиям администрации в 2019 году землю получили 267 семей», – уточняется в материале.

Геннадий Герасимов отметил, что для разрешения ситуации и уменьшения количества семей, стоящих на очереди, прорабатывается вопрос предоставления городскому округу Балашиха участков земли из областной собственности на территории городских округов Щелково и Воскресенск.

Юрий Лавряков подвел итоги совместной работы по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков на территории Балашихи, а также результаты регистрации неучтенных капитальных построек.

«В результате информационной кампании по разъяснению процедуры регистрации и постановки недвижимости на учет, проводимой министерством совместно с исполнительными группами во всех муниципальных образованиях Московской области, порядка 2 тысяч жилых строений поставлено на учет и вовлечено в налоговый оборот с начала текущего года», – добавляется в сообщении.

Разъяснительная работа по регистрации домов и строений на садовых и дачных участках в настоящий момент очень актуальна в связи с продлением «дачной амнистии». Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 августа соответствующий закон предполагает изменения в процедуре регистрации, о которых нужно дополнительно рассказать правообладателям.

На совещании обсудили также работу в части проверок муниципальных предприятий с выручкой более 50 миллионов рублей и два предприятия, находящиеся в стадии банкротства.

«В действующих МУПах – МУП «Балашихинский водоканал», МУП «Теплосеть», МУП «АиГ», представляющем услуги по архитектуре и градостроительству, и МУП «Аптека 530» – проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности», – подчеркивается в материале.

Руководители МУПов были приглашены на встречу, чтобы обсудить итоги проверки. Администрации городского округа Балашиха даны рекомендации по исправлению нарушений.

Коган заключил, что обсуждение результатов проверок позволяют совместно выработать решения по повышению прозрачности и эффективности деятельности предприятий.