РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. В Подольске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении имущества из квартиры, ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный через смежный балкон проник в квартиру в одном из домов на улице Космонавтов и похитил имущество заявительницы. Материальный ущерб составил 45 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 38-летнего подольчанина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.