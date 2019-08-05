РИАМО - 5 авг. Работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья к зиме ведутся с опережением графика, на данный момент коммунальный комплекс региона подготовлен к зиме на 70%, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Изначально планировалось, что на начало августа порядка 60% объектов комплекса ЖКХ Московской области будут готовы к отопительному сезону, но этих показателей удалось достичь гораздо раньше.

«При этом лучшие промежуточные результаты готовности к зиме, согласно предоставленным отчетам, показывают следующие муниципальные образования Московской области: Электросталь – уровень готовности 87%, Жуковский - 85%, Домодедово - 83%, Черноголовка - 82%, Коломенский городской округ - 82%, Балашиха - 78%», - говорится в сообщении.

По плану необходимо проверить и подготовить порядка 11 тысяч километров теплосетей, более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей, а также около 2,5 тысяч котельных. Кроме того, планируется сформировать около 50 тысяч тонн резервного топлива.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создан областной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона, который контролирует ход проведения работ. Основная задача - обеспечить надежное прохождение осенне-зимнего периода и не доставить неудобств жителям», - уточнил Пестов.

К 15 сентября все объекты ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы должны быть готовы к отопительному сезону. С середины сентября на всех котельных пройдут пробные топки.