РИАМО - 5 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой вылетной магистрали города - южного дублера Кутузовского проспекта, его планируют достроить в начале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На западе Москвы мы строим новую вылетную магистраль - южный дублер Кутузовского проспекта, который свяжет Сколково с центром Москвы и пройдет от развязки на МКАД с улицей Генерала Дорохова до ТТК. Значительная часть будущей трассы уже построена, оставшиеся участки будут введены в эксплуатацию в течение этого и следующего годов», - отметил Собянин.

Он уточнил, что южный дублер Кутузовского проспекта станет 24-й вылетной магистралью Москвы.

Дорога пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность составит 11 километров с шестью полосами в обоих направлениях. Строительная длина с учетом искусственных сооружений и съездов – 28 километров.

Создание вылетной магистрали осуществляется в несколько этапов. На первом этапе была проведена реконструкция улицы Генерала Дорохова и строительство Проектируемого проезда №4931. Проект был реализован в рамках создания Северо-Западной хорды.

В 2017 году была начата реализация второго этапа – строительство трассы от Аминьевского шоссе до ТТК, который в свою очередь также разделен на два участка.

«Первый участок пройдет от Аминьевского шоссе до Минской улицы вдоль путей Киевского направления МЖД. Наиболее крупным искусственным сооружением на этом участке станет транспортная развязка на Минской улице. Кроме того, будут построены съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменки и мосты через реку Сетунь», - говорится в сообщении.

Всего в составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта построят 5,7 километра дорог, возведут два подземных пешеходных перехода (в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы), а также лестнично-лифтовой сход. Для защиты жилой застройки от шума предусмотрена установка экранов общей протяженностью 1,7 километра.

В рамках благоустройства прилегающей территории будет разбито 73 тысячи квадратных метров газонов, высажено 221 дерево (липа, береза, клен, ива) и 2890 кустарников (боярышник, дерен белый, сирень, кизильник, пузырник, роза).

В настоящее время строительная готовность первого участка составляет 52%.

«Второй участок пройдет от Минской улицы до ТТК вдоль путей Киевского направления МЖД. Строительная готовность этого участка в настоящее время составляет 25%. Кроме того, частью создания южного дублера Кутузовского проспекта является реконструкция развязки с МКАД, которая осуществляется в настоящее время и должна быть завершена в 2020 году», - добавляется в пресс-релизе.

Новая вылетная магистраль улучшит транспортную доступность ИЦ «Сколково», железнодорожной станции «Матвеевская», будущего ТПУ «Аминьевское шоссе» (станция метро БКЛ и новая платформа Киевского направления МЖД), метро «Минская», микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.

Кроме того, данная трасса снизит нагрузку на крупные городские магистрали – Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

Стоимость проезда по дублеру Кутузовского проспекта в Москве может составить 270 рублей>>