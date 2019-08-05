РИАМО - 5 авг. На четвертый сырный фестиваль «Сыр Пир Мир» в городском округе Истра приедут 85 фермеров и сыроваров из Московской области, сообщил журналистам в понедельник подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота.

«Из Московской области тоже много участников. В прошлом году было представлено 26 муниципалитетов, в этом году – 31 муниципалитет. Только из Подмосковья приедут 85 фермеров и сыроваров. Пять лет назад по пальцам одной руки можно было пересчитать маленькие сыроварни, а теперь у нас появилась целая отрасль», – сказал Сирота.

Он выразил надежду, что Подмосковье через три года выйдет на первое место по производству сыра.

«В прошлом году было 163 фермера, в этом году приедет 300. В прошлом году были участники из 34 регионов, в этом году – 44 региона нашей страны», – добавил Сирота.

Фестиваль посетят сыровары из Калининграда, Иркутска, Архангельска, Ленинградской области, Карелии, Кавказа, Адыгеи, Краснодара, Крыма и других регионов. В рамках фестиваля пройдет выставка оборудования и техники по производству сыра, подчеркнул фермер.

«Будет большая программа для тех, кто хочет стать сыроваром и открыть свое фермерское дело. Будет работать центр фермерской компетенции на фестивале. Можно будет задать интересующие вопросы, даже посмотреть земельный участок для своей будущей фермы», – заявил Сирота.

Сырный фестиваль состоится в Подмосковье с 9 по 11 августа. Он будет проходить при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра. Более 300 фермеров и сыроваров привезут порядка 100 тонн сыра. На фестивале также будут представлены колбасы, хлеб, молочная продукция, мед, квас и множество других продуктов.

Огромную сырную карту России создадут на подмосковном фестивале «Сыр Пир Мир»>>