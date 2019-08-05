РИАМО - 5 авг. Региональное Минэкологии взяло на особый контроль состояние реки Мещерихи (Альбы) в городском округе Лобня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Местные жители регулярно жалуются на загрязнение реки. Ранее инспекторы эконадзора привлекали к ответственности за загрязнение реки ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Габовское коммунальное хозяйство». Тем не менее, сброс недостаточно очищенных сточных вод в Мещериху продолжается.

«По данным ООО «Лобненский водоканал», которое эксплуатирует очистные сооружения, превышение нормативов загрязнения сточных вод постоянно наблюдается у шести компаний, особенно у предприятий по производству костной муки и растительных масел», – отмечается в сообщении.

Ситуация усугубляется тем, что Мещериха является притоком первого порядка реки Клязьмы и протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами в составе ООПТ «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение».

По словам представителя ООО «Габовское коммунальное хозяйство», на предприятии проводится реконструкция очистных сооружений, которую планируется завершить к ноябрю. Производители растительных масел уже приступили к разработке проектно-сметной документации на собственные очистные сооружения.

Представители Минэкологии объявили о том, что министерство берет состояние Мещерихи на особый контроль. В августе инспекторы эконадзора проведут несколько рейдов по выявлению точек сброса в реку неочищенных сточных вод. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Помимо этого, последним предъявят к возмещению ущерб, нанесенный реке.