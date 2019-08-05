РИАМО - 5 авг. В здании на Мичуринском проспекте в Москве произошло незначительное возгорание, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 13:12 был выезд по адресу: Мичуринский проспект, дом 7. Там было незначительное возгорание в подвальном помещении, в 14 часов ликвидировано на площади 5 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу в Москве находится академия ФСБ России.