РИАМО – 5 авг. С 9 по 11 августа на площадках столичного парка «Сокольники» пройдет фестиваль дружбы «День Индии», на котором можно будет посетить различные мастер-классы по сближению с индийской культурой и научиться медитировать, сообщила журналистам в понедельник координатор площадки Veda-weekend на фестивале дружбы «День Индии» Наталья Александрова.

«День Индии» – это огромнейшее мероприятие, направленное на популяризацию индийской культуры, оно рассчитано на самые широкие круги населения. В прошлом году его посетили около полумиллиона человек, в текущем году ожидается около двух миллионов человек. У нас будет очень много танцев, много индийских флешмобов, будут лекции и концерты», – сказала Александрова.

На празднике можно будет посетить мастер-классы по готовке национальных индийских блюд, по рисованию в индийском стиле и танцевальные мастер-классы. Также на празднике будет действовать свадебная площадка, на которой запланировано проведение 25 свадеб.

«Один из аспектов нашего праздника, который нам очень нравится, мы горды этим – это наша зона свадеб. В этом году у нас есть 25 пар, которые изъявили желание пожениться на нашем празднике», – дополнила event-организатор Индийского национального культурного центра «Сита» Даша Котвани.

Кроме того, на празднике москвичи смогут посетить мастер-классы по йоге и медитации. На территории будут действовать шесть таких площадок.

«Мы учим людей правильному и здоровому образу жизни, правильно дышать, правильно распределять свое время. Будут разные виды медитаций – как с музыкой, так в тишине. Будет йога в гамаках и разные минусы из разных техник и практик», – подчеркнула координатор организации Simply Meditation в России и СНГ Юлия Голубева.