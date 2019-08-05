РИАМО - 5 авг. В подмосковных Химках собака напала на лебедей в Барашкинском пруду, травмированных птиц отправили на лечение в специализированную клинику, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению жительницы городского округа Химки, которая сообщила в Минэкологии о содержании в Барашкинском пруду лебедей. По словам женщины, одну из птиц она обнаружила травмированной.

«В ходе проверки выяснилось, что один из совладельцев кафе на берегу Барашкинского пруда выпустил в водоем две пары птиц – черных лебедей и шипунов. По словам очевидцев, один из местных жителей, гуляя с собакой на берегу пруда, натравил ее на лебедей, в результате чего птицы были травмированы», – говорится в сообщении.

Данные птицы не занесены в Красную книгу Московской области. Тем не менее гражданин, выпустивший их в водоем, нарушил федеральный закон «О животном мире». Согласно законодательству, переселение объектов животного мира в новые места обитания допускается только по разрешению уполномоченных государственных органов.

«Владелец птиц был оштрафован. Травмированных лебедей отправили в специализированную клинику для лечения и реабилитации», – отмечается в материале.