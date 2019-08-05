РИАМО – 5 авг. В Москве открылась регистрация участников очередной акции «День без турникетов», которая пройдет с 8 по 10 августа, на этот раз она будет посвящена теме «Концептуальный отдых», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для гостей устроят иммерсивные и образовательные экскурсии, лекции и мастер-классы, расскажут о новых разработках высокотехнологичных компаний и особенностях ведения малого бизнеса в столице», – говорится в сообщении.

На завершающей летний цикл акции столичные компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы, в которых совмещены образовательная и развлекательная составляющие.

«Формат обучения через реализацию концепции умных развлечений позволяет москвичам эффективнее осваивать технологии и компетенции будущего. Поэтому мы ожидаем повышенный интерес гостей к площадкам дня без турникетов», – пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В этот раз в акции будут участвовать новые площадки, в числе которых «Станция «Марс» в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Это полноразмерный макет научно-исследовательской станции на Марсе и космопорта орбитальной станции.

Здесь в игровой форме можно будет узнать, чем занимаются члены экипажа и какие высокотехнологичные специальности будут востребованы в будущем. Кроме того, на этой площадке состоится мастер-класс, на котором объяснят, как на Марсе образуются облака, и предложат поучаствовать в опытах.

«Для тех, кто интересуется историей Москвы, пройдет образовательная экскурсия на трамвае. Гид расскажет все о Меншиковой башне, кинотеатре «Колизей» (сейчас в этом здании находится театр «Современник») и других достопримечательностях центра столицы», – дополняется на сайте.

Кроме того, гостей познакомят с работой аэропорта «Домодедово». Они посетят авиатехническую базу и понаблюдают за взлетами и посадками самолетов. Свою программу подготовили детские технопарки.

Впервые акция «День без турникетов» состоялась в 2012 году. Прошли восемь мероприятий, которые посетили около 600 человек. В дальнейшем в акции поучаствовали более 174 инновационных производств. Их гостями стали свыше 94 тысяч москвичей и гостей города.

Предыдущая акция прошла в июле. За три дня гости, в частности, побывали в Московском театре теней и павильоне «Умный город» на ВДНХ.