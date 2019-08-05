РИАМО - 5 авг. Закончился набор желающих в корпус наблюдателей за выборами в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября, 6246 горожан зарегистрировались в качестве наблюдателей, что является рекордным числом, сообщил журналистам руководитель аппарата Общественной палаты столицы Алексей Спиваков.

«Мы закончили набор наблюдателей на выборы 8 сентября. 6246 человек изъявили желание участвовать в наблюдении - это рекорд. В ближайшие дни начнется обучение, уже 14 августа. Поскольку в этот раз будет проводиться и электронное голосование, то мы обучение для наблюдателей электронного голосования вынесли в отдельный блок», - сказал Спиваков.

Возраст 74% зарегистрировавшихся составляет от 18 до 30 лет. 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами. Также 46% участников имеют высшее образование.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Голосование через интернет будет организовано в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.