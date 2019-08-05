РИАМО - 5 авг. В столичном районе Митино задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже иконы из храма, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от представителя храма, расположенного на Пятницком шоссе. Она пояснила, что неизвестный похитил из помещения икону преподобного Серафима Саровского», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что подозреваемый украл икону прямо из зала церкви, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он собирался продать реликвию.

Ущерб от действий злоумышленника составил около 15 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские делают все, чтобы установить местоположение украденной иконы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».