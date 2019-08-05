РИАМО - 5 авг. Правительство Московской области утвердило порядок предоставления подарочного набора для семей с новорожденными, а также денежной выплаты на покупку вещей, необходимых для ухода за новорожденными, постановление опубликовано на официальном портале регионального правительства.

Согласно документу, выдавать подарочные наборы и производить денежные выплаты начнут 1 сентября 2019 года.

«Право на получение подарочного набора в Московской области имеют граждане Российской Федерации (один из родителей, единственный родитель), независимо от места их жительства при условии рождения ребенка не ранее 1 сентября 2019 года в медицинских организациях государственной или частной систем здравоохранения Московской области и государственной регистрации рождения ребенка органом записи актов гражданского состояния Московской области», - говорится в документе.

Подарочный набор на новорожденного предоставляется один раз. Если родились двое и более детей, то набор выдадут на каждого ребенка. Родителям вручат подарок непосредственно в медицинском учреждении в день выписки.

Перед получением набора родителям необходимо написать заявление в электронном виде в орган ЗАГС Московской области. В медорганизацию заявители должны представить паспорт или иные документы, удостоверяющие личность родителя и наличие гражданства Российской Федерации, а также свидетельство о рождении ребенка.

«В случае обращения за получением подарочного набора отцом ребенка, не состоящим в зарегистрированном браке с матерью ребенка, в свидетельстве о рождении ребенка должны содержаться сведения об отце», - отмечается в документе.

За получением подарочного набора в медицинскую организацию можно обратиться лично либо через представителя. Факт выдачи набора подтверждается актом приема-передачи в двух экземплярах. Лица, не получившие подарочный набор в день выписки, вправе обратиться за получением денежной выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными.

Семье откажут в выдаче подарочного набора, если она не соответствует обозначенным требованиям, если не представила в медорганизацию необходимые документы, если обратилась за выдачей подарочного набора на новорожденного, на которого уже предоставили подарочный набор. Кроме того, подарок не предоставят, если родители отказались от новорожденного в роддоме. Также набор не выдается в случае рождения мертвого ребенка или смерти ребенка.

Право на получение выплаты для покупки вещей для новорожденного имеют граждане РФ независимо от места жительства при условии регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Это может быть один из родителей (единственный родитель, усыновитель) ребенка, рожденного не ранее 1 сентября 2019 года; опекун ребенка, рожденного не ранее 1 сентября 2019 года.

Выплата предоставляется единовременно на новорожденного, а в случае рождения двух и более детей — на каждого ребенка, если заявители не получали до этого подарочный набор. Выплата устанавливается в размере 20 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области, или в Единый выплатной центр министерства социального развития Московской области через региональный портал госуслуг либо через орган ЗАГС.

Обратиться за выплатой можно в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка или со дня вынесения органом опеки решения о назначении опекуна для ребенка, но не позднее достижения ребенком возраста четырех месяцев.

При подаче заявления необходимо предоставить паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и наличие гражданства РФ; свидетельство о рождении ребенка; документ, содержащий сведения о реквизитах банка, с указанием своего лицевого счета для перечисления выплаты (по желанию может быть представлена банковская карта). Опекун должен дополнительно представить решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна. Эти документы может предоставить заявитель лично, либо через представителя.

Решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты принимается в течение пяти рабочих дней. Основаниями для отказа являются: отсутствие регистрации рождения ребенка органом ЗАГС Московской области; рождение ребенка до 1 сентября 2019 года; отсутствие у заявителя решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна; обращение за выплатой лица, получившего в роддоме подарочный набор; повторное обращение за выплатой; представление заведомо ложных сведений и неполного комплекта документов и так далее. Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в областном Минсоцразвития или в суде.