РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 авг. Врач-травматолог из Королева Мурад Дауметов в составе сборной Минздрава Подмосковья одержал победу в турнире банка ВТБ по мини-футболу, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

Турнир по мини-футболу состоялся 3 августа на стадионе «Красная Пресня» в Москве, участие в нем приняли 8 команд, в том числе 5 команд от правительства Московской области, регионального Минздрава и команда от ВТБ.

«Сборная врачей стала победителем в групповом этапе турнира, в полуфинале против команды правительства Московской области одержала победу со счетом 3:0 и на последних минутах финального матча вырвала победу у команды ВТБ, итог матча – 2:1», – сказал представитель.

В составе сборной врачей играл врач-травматолог из Королева Мурад Дауметов.